Düzce Yığılca'da avlanırken 70 metrelik uçurumdan düşen kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Düzce'nin Yığılca ilçesi kırsalında avlandığı sırada dengesini kaybeden kişi yaklaşık 70 metrelik uçurumdan düşerek yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.
? Düzce'nin Yığılca ilçesi kırsalında avlandığı sırada uçurumdan düşen kişi yaralandı.
Yığılca Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Kerem Kuş, Ahmetçiler bölgesinde avlandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 70 metrelik uçurumdan düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD personelinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan Kuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA