Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gazetecilerle Buluştu

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki programda konuşan Vali Aslan, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Aslan, gazeteciliğin, vatandaşların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

Gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinen Aslan, "Basın mensuplarımızla birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Yerleşik bir demokrasinin, tüm kurumlarıyla beraber işleyebilmesi açısından basın mutlak olmazsa olmazımız. Yasama, yürütme ve yargının ardından hakkıyla çalışan bir medya var ise bu da dördüncü kuvveti oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.