Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu

Hamas'tan esir takası kararı
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Düzce Valisi, Kar Tatilinde Kitap Okuyan Öğrencileri Ağırladı

Düzce Valisi, Kar Tatilinde Kitap Okuyan Öğrencileri Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kar tatilini kitap okuyarak geçiren yaklaşık 500 öğrenciyi Valilikte ağırladı. Öğrenciler, okumak için geldikleri valilikte hediyelerle karşılandı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın, sosyal medyadan kar tatilini kitap okuyarak geçiren çocukları valilikte ağırlayacağını duyurması üzerine yaklaşık 500 öğrenci okuduğu kitapla valiliğe geldi.

Geçen hafta içi kar yağışı nedeniyle valilikçe kentte eğitim öğretime 2 gün ara verilmesinin ardından Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, öğrencilere, kar tatilini kitap okuyarak geçirme tavsiyesinde bulunarak makamına davet etti.

Kentin çeşitli okullarında eğitim gören ve tatilde kitap okuyan yaklaşık 500 öğrenci, Vali Aslan'ın daveti üzerine aileleri ve öğretmenleriyle valiliğe geldi.

Vali Aslan, çocukları, eşi Pınar Aslan ile karşıladı.

Valilik koridorlarını dolduran öğrenciler, tatilde okudukları kitaplarla makamı ziyaret edip çeşitli hediyeler alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kar nedeniyle eğitim öğretime verilen 2 günlük arada, çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla sosyal medya üzerinden çağrıda bulunduğunu belirten Vali Aslan, "Okuduğu kitaplarla Vali Amcasını ziyaret eden evlatlarımızı ödüllendireceğim' demiştim. Şu anda cıvıl cıvıl sesleri duyuyoruz, aşağı yukarı 500 öğrencimiz valiliğimize gelmiş. Evlatlarımızın bu okuma aşkları hakikaten bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
img

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş
img

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı
img

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
Maaşı dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeniden anlaştı

Anlaşma sağlandı! Maaşı dudak uçuklattı
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.