Düzce Valisi Efteni Gölü'nde Saz Temizliği Yaptı

Düzce Valisi Efteni Gölü'nde Saz Temizliği Yaptı
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Efteni Gölü'nde doğa koruma çalışmaları kapsamında amfibik saz kesme makinesi ile ot ve saz temizliği yaptı. Bu çalışma, göçmen kuşların yaşam alanlarını iyileştirmek için gerçekleştirildi.

DÜZCE Valisi Selçuk Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından alınan amfibik saz kesme makinesi ile Efteni Gölü'nde ot ve saz temizliği yaptı.

Düzce'nin Gölyaka sınırları içinde bulunan ve Büyük Melen'i oluşturan Efteni Gölü aynı zamanda göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Dönem içinde biriken ot-sazların temizlenmesi, doğal yaşam alanındaki hayvanların daha rahat yuvalanması ve yem bulması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından amfibik saz kesme makinesi alındı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, saz kesme makinesine binerek gölün içerisinde temizlik yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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