Düzce Valisi Aslan, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ve jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktalarını gezdi, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Vali Aslan, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşında alınan tedbirleri inceleyen Aslan, çalışanların yeni yılını kutladıktan sonra Kaynaşlı ilçesindeki kontrol noktasına geçti.

Aslan, burada asayiş ve trafik denetimlerini sürdüren polis ve jandarma ekibiyle bir araya geldi.

Denetim sırasında sürücü ve yolcularla sohbet eden Aslan, onları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aslan, yılbaşında vatandaşların huzuru ve güvenliği için toplam 140 ekip ve 700 güvenlik gücü ile sahada olduklarını kaydetti.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'ni de ziyaret eden Aslan, yeni doğan ünitesindeki ailelere doğum çantası hediye etti.