Düzce Valiliği, Akçakoca'da 50-75 km hızla fırtınaya karşı vatandaşları uyardı

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Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de yaşanacak fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulacak fırtınanın tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın cumartesi öğle saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA