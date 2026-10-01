Haberler

Düzce Valiliği, Akçakoca'da 50-75 km hızla fırtınaya karşı vatandaşları uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valiliği, Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirerek uyardı. Akçakoca'da yarın öğle saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde, hızı 50-75 kilometreyi bulacak fırtınanın cumartesi öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de yaşanacak fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulacak fırtınanın tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın cumartesi öğle saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu

20 yıl önce tek tek diktiler! Bugün görenler inanamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler

Koca camiayı sarsan haberi bakan duyurdu: İhraç edilebilirler
Sosyalist Enternasyonal'den CHP'ye şok! Üyeliği donduruldu, yerine Özel'in YENİ Partisi alındı

48 yıllık üyelik donduruldu! Yerine Özel'in partisi alındı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı

Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Prof. Dr. Mete Gündoğan’dan fon krizi sonrası yeni finans sistemi önerisi

Prof. Dr. Gündoğan’dan fon krizi sonrası yeni finans sistemi önerisi
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! İşte nedeni
Roketsan'ın TAYFUN füzesi Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi! Test atışı başarıyla tamamlandı

Rize'de TAYFUN sesi! Füze havalimanından böyle ateşlendi