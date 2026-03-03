Haberler

Düzce Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında eğitim protokolü

Güncelleme:
Düzce Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Lisansüstü Eğitim Protokolü imzaladı. Protokol, müdürlükte çalışan personele lisansüstü eğitim verecek.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında "Lisansüstü Eğitim Protokolü" imzalandı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde protokolü, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe imzaladı.

Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Sözbir, kurumlar arası işbirliğinin önemini vurgulayarak, katkıları için Küçüktepe'ye teşekkür etti.

Protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalışan personele, DÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından verilecek lisansüstü eğitimin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Bu kapsamda, enstitünün akademik takvimine göre her yarıyılın başında belirlenen programlarla sınırlı olmak üzere verilecek lisansüstü eğitim, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz döneminde başlayacak.

Eğitim alacak öğrenci sayısı, her eğitim-öğretim yılı başında DÜ yönetimi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde





