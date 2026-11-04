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Düzce Üniversitesi, Malezya'daki iki üniversiteyle işbirliği protokolü imzaladı

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Düzce Üniversitesi, Malezya'daki iki üniversiteyle işbirliği protokolü imzaladı
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Düzce Üniversitesi ile Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi ve INTI Uluslararası Üniversitesi arasında akademik işbirliği anlaşması imzalandı. Protokol, öğrenci, akademik ve idari personel değişimiyle staj, tez araştırmaları ve ortak projeleri kapsıyor.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi (UniSZA) ve INTI Uluslararası Üniversitesi arasında akademik işbirliği anlaşması imzalandı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, ikili işbirliği ve ortak hareketliliklerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan protokolle, iki üniversitenin bilim insanları tarafından ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

Rektörlük Çalıştay Salonu'ndaki programda DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Sultan Zainal Abidin Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fadzli Bin Adam, INTI Uluslararası Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Wong Ling Shing imzaladı.

Üniversiteler arasında akademik, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan protokol, öğrenci, akademik ve idari personel değişimini, öğrenci stajları ve tez araştırmalarında işbirliğini ve ortak araştırma projelerinin yürütülmesini kapsıyor.

Kaynak: AA
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