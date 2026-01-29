Haberler

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu otobüs şoförü ve muavini hayatını kaybederken, kazada iki kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde tıra çarpan yolcu otobüsünün şoförü ve muavini hayatını kaybetti, kazada 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ziya Yılmaz (52) idaresindeki 41 EFE 37 plakalı yolcu otobüsü, Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde Ş.İ. (40) yönetimindeki tuğla yüklü 50 ABP 724 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otobüs şoförü Ziya Yılmaz, muavin Resul Üstünyer (21), yolcu D.Y. (40) ile tır sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan muavin Üstünyer ile şoför Yılmaz, buradaKİ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
