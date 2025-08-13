Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Denize Girmek Yasaklandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki sahillerde denize girilmesi yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, sahillere kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyarıyor.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.