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Düzce Kaynaşlı'da TIR'da çıkan yangın dorsene sıçradı, yarım saatte söndürüldü

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Düzce Kaynaşlı'da TIR'da çıkan yangın dorsene sıçradı, yarım saatte söndürüldü
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Düzce Kaynaşlı'da Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden TIR'ın lastiklerinde çıkan yangın dorsene sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında dorsenin bir bölümü kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni inceleniyor.

DÜZCE'de, hareket halindeki TIR'ın lastiklerinde başlayıp, dorsesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi kesiminde İstanbul yönünde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen BX 0835 HP plakalı TIR'ın lastiklerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, TIR'ın dorsesine sıçradı. Yangını fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede dorsenin bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının TIR'ın tamamına yayılmasını önlemek için çalışma yürüttü. Alevler, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında dorsenin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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