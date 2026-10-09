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Düzce İl Özel İdaresi Kaynaşlı ve Akçakoca'da asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor

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Düzce İl Özel İdaresi, ilçe ve köylerde yürütülen yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kaynaşlı ve Akçakoca'da asfalt yama yapılırken Gölyaka'da beton kanal ile trafik levha çalışmaları tamamlandı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından ilçe ve köylerde yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kaynaşlı ilçesinde Bıçkıyanı köyü ile Topuk Yaylası arasındaki yolda asfalt yama çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yolun ihtiyaç duyulan bölümlerindeki bozulmaları gidererek güzergahı daha güvenli hale getirmek için çalışma yürütüyor.

Gölyaka ilçesinde ise Hamamüstü köyü ana yolunda beton kanal yapım çalışmaları, Yeşilova köyünde ise trafik levha çalışmaları tamamlandı.

Akçakoca ilçesinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Uğurlu ve Hasançavuş köylerini birbirine bağlayan yolda asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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