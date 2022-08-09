Haber : Düzce haberleri! Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haberleri! Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

 - Güncelleme:
Düzce haberleri! Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

Düzce gelişmesine göre Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, yaz sezonu dolayısıyla ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, yaz sezonu dolayısıyla ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

Doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı olan 2 mavi bayraklı plaja sahip ilçe, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, AA muhabirine, yaz sezonu dolayısıyla otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Gelen misafirlerin Akçakoca'ya değer kattığını belirten Yanmaz, "Bildiğiniz gibi Akçakoca iki metropol kent arasında olan, Karadeniz'in kıyısında mavi ve yeşilin birleştiği kumsallarının dört dörtlük olduğu şirin bir ilçemiz. Misafirlerimiz doğa ve deniz turizmini yaşamak için Akçakoca'ya geliyorlar." şeklinde konuştu.

Yanmaz, mavi bayraklı plajları temiz tutmak için özen gösterdiklerini vurgulayarak, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ceneviz Kalesi'nin yeniden açıldığını ifade etti.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin denize rahatlıkla girebileceğini aktaran Yanmaz, vatandaşlara cankurtaran ve diğer sahil hizmetlerinin sunulduğunu kaydetti.

AA / İsa Keleş - Güncel

Akçakoca Hisarcık Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title