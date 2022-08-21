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Düzce haberleri... Adrenalin tutkunları hafta sonunu Düzce'de rafting yaparak değerlendirdi

Düzce haberleri... Adrenalin tutkunları hafta sonunu Düzce'de rafting yaparak değerlendirdi

Güncel Haberler

Düzce haberi... Rafting yapmak için Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları yoğunluk oluşturdu.

Rafting yapmak için Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen maceraseverler, bölgedeki rafting işletmelerine geldi.

Maceraseverler, özel kıyafetlerini giyip 13 kilometrelik parkurda rafting yaparak adrenalin dolu dakikalar geçirdi.

"Raftinge yoğun ilgi var"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, raftinge yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Melen Çayı'nın konumu dolayısıyla maceraseverlerin gözde mekanları arasında yer aldığını belirten Tepe, "Şu anda suda 100'e yakın botumuz var. Misafirlerimiz her gün burada rafting yapabilir. Yerli ve yabancı misafirlerimizi bu adrenalini yaşamaya ve muhteşem doğamızı görmeleri davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsa Keleş - Güncel

Cumayeri Türkiye Düzce Güncel Haberler

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