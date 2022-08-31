Düzce haberi! Akçakoca'da Ceneviz Kalesi'ndeki asker heykelinin kaybolan baltası aranıyor Güncel Haberler Düzce gündem haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde temsili olarak tarihi kaleyi koruyan Cenevizli askerin heykelinin elindeki baltanın kaybolması üzerine çalışma başlatıldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde temsili olarak tarihi kaleyi koruyan Cenevizli askerin heykelinin elindeki baltanın kaybolması üzerine çalışma başlatıldı. UNESCO tarafından 2013'te Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ceneviz Kalesi'nin girişindeki asker heykelinin elindeki baltanın olmadığını fark edenler, durumu belediyeye bildirdi. Bölgede inceleme yapan belediye ekipleri, kaybolan baltanın bulunması için polisten destek istedi. Polis baltanın çalınmış olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Soner Şen Cenevizli Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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