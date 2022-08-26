Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekilen tıbbi aromatik bitkilerden yağ alınmaya başlandı

Güncel Haberler

Düzce Belediyesinin Tarım Akademisi projesi kapsamında tıbbi aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması için 10 ay önce ekimi yapılan bitkilerden yağ elde edilmeye başlandı.

Düzce Belediyesinin Tarım Akademisi projesi kapsamında tıbbi aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması için 10 ay önce ekimi yapılan bitkilerden yağ elde edilmeye başlandı.

Hasat edilmesinin ardından bitkilerden damıtma makinesiyle ilk kekik yağı çıkarıldı.

Projeden elde edilen yağlar, sofralarda kullanılmak üzere satışa sunulacak.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, ürün elde ederek büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title