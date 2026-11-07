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Düzce Gümüşova'da av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde orman yolunda çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde, A.İ.U. (17) ve Ahmet K. (16) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın köyün dışında bulunan orman yolunda kavgaya dönüşmesi sonucu A.İ.U. yanındaki av tüfeğiyle Ahmet K'ye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Ahmet K'yi yerde hareketsiz buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Ahmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Aİ.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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