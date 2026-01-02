Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Karayolları ve güvenlik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü otoyolda Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, bölgede ve kentin üzerini kaplayan sis bulutunun, yaklaşık bir haftadır aralıkla devam kar yağışı sonucu beyaza bürünen alanlarla oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

