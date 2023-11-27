Düzce Emniyet Müdürlüğü, Bilgilendirme Çalışmaları Yaptı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde bir hafta boyunca yapılan önleme ve bilgilendirme faaliyetleri dahilinde bin 222 kişiye bilgilendirme çalışmaları yapılırken 685 adet broşür dağıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde bir hafta boyunca yapılan önleme ve bilgilendirme faaliyetleri dahilinde bin 222 kişiye bilgilendirme çalışmaları yapılırken 685 adet broşür dağıttı.

Düzce'de polis ekipleri vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için 24 saat görev yapan polisler çarşı, pazar gezerek aynı zamanda da bilgilendiriyor. Asayiş, Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan Kadın Destek Uygulaması (KADES), dolandırıcılık ve bisiklet hırsızlıkları önleme amacıyla bilgilendirme yapılarak tek tek broşür dağıtımı yapıyor. - DÜZCE