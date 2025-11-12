Haberler

Düzce Depremi'nin 26. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Düzce Depremi'nin 26. Yılı Anma Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler anısına düzenlenen anma programında, Vali Selçuk Aslan yapılan çalışmaları ve Düzce'nin yeniden inşasını anlattı.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler anısına saat 18.57'de 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

Düzce Depremi'nin 26. yılında Düzce Valiliği koordinesinde, AFAD, Düzce Belediyesi, Türk Kızılay, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin işbirliğiyle Anıtpark Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, program kapsamında, arama kurtarma ekipleri tarafından meydanda açılan stantları ziyaret etti.

Saatler 18.57'yi gösterdiğinde hayatını kaybedenler için sirenler eşliğinde deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"Düzce'nin yapı stokunun yüzde 80'i yenilendi"

Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, kentin 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım'da meydana gelen 2 büyük depremde yıkıma uğradığını belirterek, devletin güçlü desteği, müşfik politikaları ve Düzcelilerin yılmak, yıkılmak bilmeyen mücadele azmiyle Düzce'nin yeniden inşa edildiğini söyledi.

Düzce'nin yapı stokunun yüzde 80'inin yenilendiğini dile getiren Aslan, "Müreffeh iller sıralamasında ilklerde yer alan bir Düzce var. Artık geçmişten çıkardığı acılarla, aldığı derslerle ufkunu geleceğe dikmiş bir Düzce var." dedi.

Aslan, afet risklerini ortadan kaldırmak için kararlı adımlar attıklarını vurgulayarak, "İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde, potansiyel risklerin belirlendiği eylemlerde en başarılı, güçlü adımları atan iliz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Haberler.com
500
title
