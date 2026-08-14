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Fakıllı Mağarası Doğaseverleri Ağırlıyor

Fakıllı Mağarası Doğaseverleri Ağırlıyor
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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Fakıllı Mağarası, doğal güzellikleri ve beyaz oda olarak bilinen bölgeleriyle ziyaretçileri büyüledi. Yılda ortalama 40 bin kişinin gezdiği mağara, 350 metresi ziyarete açık olan 1017 metre uzunluğa sahip.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğal oluşumlarıyla dikkati çeken Fakıllı Mağarası doğaseverler tarafından ziyaret edildi.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve doğal oluşumlu sarkıt ve dikitler ile çeşitli yönlere giden galerileri içinde barındıran mağara, kentin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, çevre illerden bölgeye gelen ziyaretçiler, toplam uzunluğu 1017 metre olan mağaranın ziyarete açık 350 metrelik kısmını gezme fırsatı yakaladı.

Mağaradaki doğal oluşumları hayranlıkla inceleyen ziyaretçiler, özellikle damlataş bakımından zengin, "beyaz oda" olarak anılan bölgelere ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 1. derece sit alanı olarak tescillenen Fakıllı Mağarası'nı her yıl ortalama 40 bin kişi ziyaret ediyor.

Kaynak: AA
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