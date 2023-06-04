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Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncel Haberler

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda 1 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametine ulaşım tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda 1 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametine ulaşım tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gümüşova mevkisinde saat 12.30 sıralarında Ankara istikametinde 1 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.  10 aracın karıştığı kaza nedeniyle yolun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolun tek şeride düşmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin, kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel

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