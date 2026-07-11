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Düzce'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü

Düzce'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü
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Düzce'de D-100 kara yolunda iki cip ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu, cipin altında sıkışarak hayatını kaybetti. İki cip sürücüsü gözaltına alındı.

DÜZCE'de 2 cip ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada Ceyhun Karslıoğlu, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. V.A. yönetimindeki 81 FC 930 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen Ceyhun Karslıoğlu idaresindeki 14 ADB 902 plakalı motosikletle çarpıştı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 GB 199 plakalı başka bir cip de duramayarak kazaya yapan araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu, V.A.'nın kullandığı cipin altında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın altından çıkarılan Karslıoğlu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi. Karslıoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İki cip sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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