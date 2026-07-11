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Düzce'de zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Düzce D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu yaşamını yitirdi. Kazaya iki cip ve bir motosiklet karıştı.

Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden V.A. idaresindeki 81 FC 930 plakalı cip ile aynı yönde ilerleyen Ceyhun Karslıoğlu yönetimindeki motosiklet, Hamidiye Camisi mevkisinde çarpıştı.

Aynı istikamette seyreden 81 GB 199 plakalı cip de kazaya karışan araçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Karslıoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga konuldu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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