Düzce'de yüksek kesimlere kar yağdı, Akçakoca'da dalga boyu 3 metreye yaklaştı

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Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, deniz kıyısında ise kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. İlçedeki 1830 rakımlı Kardüz ile 1400 rakımlı Pürenli yaylaları yağışın ardından karla kaplandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 3 metreye yaklaştı. Dev dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kaynak: AA