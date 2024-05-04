Düzce'de yatağında ölü bulunan 13 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
Düzce'de yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğunun yatağında ölü bulunması üzerine cenazesi defnedildi. Astım hastası olduğu belirtilen kızın yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü.
Düzce'de yatağında ölü bulunan 13 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi.
Darıcı Mahallesi Düzce Konakları Sitesi'ndeki evlerinde dün, kızlarının yatağında hareketsiz yattığını gören ailesi tarafından haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen H.B.K'nin cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alındı.
Mahalle mezarlığına getirilen kızın cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze töreninde kızın yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.
Öte yandan H.B.K'nin astım hastası olduğu öğrenildi.