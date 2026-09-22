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Düzce'de yasa dışı bahis soruşturmasında 58 şüpheliden 11'i tutuklandı

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Düzce'de yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 58 şüpheliden 11'i tutuklandı, 47'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 242 milyon 860 bin liralık para hareketi tespit edildi.

Düzce'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçu kapsamında yürütülen soruşturmada 58 şüpheli takibe alındı.

Teknik ve fiziki takip sonucu işsiz ve düşük gelir seviyesine sahip oldukları belirlenen şüphelilerin, ekonomik ve sosyal durumlarıyla bağdaşmayacak şekilde banka hesaplarında toplam 5 milyar 242 milyon 860 bin liralık para hareketi bulunduğu tespit edilerek zanlıların ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 47'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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