Düzce'de Yapay Zeka Destekli Radarla 224 Araç Ceza Aldı
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili denetimleri kapsamında yapay zeka destekli radar uygulaması ile 224 araca toplam 526 bin 645 lira ceza kesti. ASELSAN tarafından üretilen 'trafidar' sistemi, hız sınırını aşan araçları otomatik olarak tespit ediyor.
Düzce'de Kurban Bayramı tatili denetimleri kapsamında yapay zeka destekli radar uygulamasıyla 224 araca 526 bin 645 lira ceza yazıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili yoğunluğu nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında ASELSAN tarafından üretilen "trafidar"ı kullanıyor.
Yapay zeka destekli "trafidar", araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor. Belirlenen hız sınırını aşan araçlara da otomatik olarak ceza kesiyor.
D-100 kara yolunun muhtelif noktalarında 31 Mayıs'tan bu yana kullanılan cihazla, 5 günde hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.