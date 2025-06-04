Düzce'de Yapay Zeka Destekli Radarla 224 Araç Ceza Aldı

Düzce'de Kurban Bayramı tatili denetimleri kapsamında yapay zeka destekli radar uygulamasıyla 224 araca 526 bin 645 lira ceza yazıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili yoğunluğu nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında ASELSAN tarafından üretilen "trafidar"ı kullanıyor.

Yapay zeka destekli "trafidar", araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor. Belirlenen hız sınırını aşan araçlara da otomatik olarak ceza kesiyor.

D-100 kara yolunun muhtelif noktalarında 31 Mayıs'tan bu yana kullanılan cihazla, 5 günde hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.