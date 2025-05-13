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Düzce'de Yangın: Tek Katlı Ev ve Eklentileri Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de Yangın: Tek Katlı Ev ve Eklentileri Kullanılamaz Hale Geldi
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Düzce'nin Kızılcık köyünde çıkan yangında, bir ev ve ona bitişik olan ahır, kümes ile depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangını söndürerek çevredeki tehlikeyi ortadan kaldırdı. Kümesteki tavuklardan bazıları telef oldu.

Düzce'de yangın çıkan tek katlı ev ile ahır, kümes ve depo kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Kızılcık köyünde, Mustafa Uğurlu'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, evin bitişiğindeki ahır, kümes ve depoya sıçradı.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince söndürülen yangında, ev, ahır, kümes ve depo kullanılamaz hale geldi. Kümesteki tavukların bir kısmı telef oldu.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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