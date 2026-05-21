Düzce'de Huzurevi Yangını Sonrası Tahliye Edilenler Yeniden Odalarına Döndü

Düzce'deki Türk Kızılay Huzurevi'nde asansör motoru arızası nedeniyle çıkan yangın sonrası tahliye edilen 54 kişi, temizlik ve incelemelerin ardından tekrar odalarına alındı. Yetkililer ve gönüllüler ziyarette bulundu, can kaybı yaşanmadı.

Düzce'deki Türk Kızılay Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde yangın nedeniyle tahliye edilen 54 kişi, çalışmaların ardından yeniden odalarına alındı.

Asansör motoru arızası sonucu gece saatlerinde çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından kontrol ve temizlik işlemleri tamamlandı.

Yangın nedeniyle tahliye edilerek misafirhanelere yerleştirilen huzurevi sakinleri, yeniden odalarına alındı.

Türk Kızılay Bakım Genel Müdürü Ramazan Serkan Özcan, Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Halil Ekinci, Bakım ve Temel Hizmetler Müdürü Hatice Özen ve Sosyal İyileştirme Müdürü Aslan Turgut Bulut, bölgeye gelerek huzurevi müdürü Mustafa Çakır'dan bilgi aldı.

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, yönetim kurulu üyeleri, Genç Kızılay gönüllüleri, huzurevi sakinlerine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunarak çiçek takdim etti.

Çakır, gece saatlerinde asansör dairesinde elektrik kaynaklı küçük çaplı yangın meydana geldiğini hatırlatarak, "Yangına müdahaleyi, burada düzenli yaptığımız yangın, deprem gibi tatbikatlardan bilgili olan nöbetçi personelimiz gerçekleştirdi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Mülki amirlerimizin koordinesinde yaşlılarımızı tahliye ederek dün geceyi çeşitli yerlerde misafir ettik." diye konuştu.

Huzurevinde teknik incelemelerin tamamlandığını ve temizlik işlemlerinin sona erdiğini dile getiren Çakır, "Yaşlılarımızı tekrar huzurevimize aldık. Şu anda hepsi normal hayatlarına devam ediyor. Gerekli tedbirler alınmış durumdadır. Kaymakam ve belediye başkanımızla koordineli şekilde herhangi bir yaralanma ve olumsuz durum olmadan tahliyeleri gerçekleştirdik. Dün akşam bizlere destek olan mülki amirlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve Kaynaşlı halkımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
