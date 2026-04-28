Haberler

Düzce'de dik yamaçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de yamaçta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyköy beldesi Uğur Suyu yolu Orman Deposu mevkisinde dik yamaçta aynı aileden 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından Muhammet, Yunus Emre ve Seçkin Tuna'nın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yamaca çıkan AFAD ve itfaiye ekipleri, halata bağladıkları sedyeyle mahsur kalanları aşağıya indirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

