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Düzce'de Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Düzce'de Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
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Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ömer Aktepe, komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Düzce'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Hamidiye Mahallesi 1224. sokakta ikamet eden Ömer Aktepe'den (55) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Aktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aktepe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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