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Düzce'de Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması

Düzce'de Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması
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Düzce'nin Topuk Yaylası'nda, karla kaplı alanlarda yaban hayvanları için 300 kilogram ot, 100 kilogram saman, 45 kilogram meyve ve sebze ile 45 kilogram besi yemi bırakıldı. Vali Selçuk Aslan, doğada besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları için bu çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Düzce'deki Topuk Yaylası'nda, karla kaplı alanlarda, yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, ilçeye 38 kilometre mesafede bulunan 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nın karla kaplı ormanlık alanlara 300 kilogram ot, 100 kilogram saman, 45 kilogram meyve ve sebze ile 45 kilogram besi yemi bıraktı.

Ekiplere eşlik eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentte hafta içi etkili olan yağışın ardından bölgenin karla kaplandığını söyledi.

Topuk Yaylası'nda kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını aktaran Aslan, "Arazinin karla kaplı olması doğal yaşamını sürdüren canlıların besine ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu anlamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce temin edilen, farklı canlılara hitap edecek besinleri tabiata bırakıyoruz. Dünyayı paylaştığımız canlılara karşı insanlar olarak sorumluluklarımız var. Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü ormanlık alanda yaptığımız besleme faaliyeti inanıyorum ki yaban hayatına can suyu olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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