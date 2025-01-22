Düzce'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı

Düzce'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çilimli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan C.D'nin ev ve üst aramasında 550 gram esrar ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.