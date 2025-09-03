Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve kubar esrar ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 bölgede uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Nusrettin ve Aziziye mahallelerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Anadolu Otoyolundan kente uyuşturucu getirdiği belirlenen zanlı, aracı durdurularak gözaltına alındı.

Operasyonlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve kubar esrarın ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi uyarı: Bunu yaparsanız işler son bulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.