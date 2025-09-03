Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve kubar esrar ele geçirildi.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 bölgede uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Nusrettin ve Aziziye mahallelerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Anadolu Otoyolundan kente uyuşturucu getirdiği belirlenen zanlı, aracı durdurularak gözaltına alındı.
Operasyonlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve kubar esrarın ele geçirildiği bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.