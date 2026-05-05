Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen S.K. D.B. B.K. R.Y. İ.K. S.Ç. A.Ç. ve M.H.S'yi takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 51 uyuşturucu hap ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.B. ve S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, zanlılardan uyuşturucu aldığı tespit edilen 6 şüpheliye de adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
