Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde T.A. ve E.S'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen şüpheliye de adli işlem yapıldı.