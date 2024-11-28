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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi ile Çilimli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen R.E.Ö. ile H.K. takibe aldı.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonlarda narkotik köpekleriyle yapılan aramada 36 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 2 gram kokain, 15 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.E.Ö. ve H.K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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