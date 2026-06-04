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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve ham madde ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu elde edilecek ham madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinden 1'i, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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