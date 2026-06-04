Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve ham madde ele geçirildi.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu elde edilecek ham madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinden 1'i, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Ürer