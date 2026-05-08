Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 270 sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 270 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Ürer