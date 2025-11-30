Düzce'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gölormanı köyü yolunda seyreden P.D. (22) idaresindeki 81 AEU 186 plakalı otomobil, Toptepe mevkisinde virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan araçtaki sürücü ile yolcu L.G. (23) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşlar tarafından yola çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.