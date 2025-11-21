Düzce'de Toprak Kayması: O Anlar Kamerada

Düzce'de oluşan toprak kayması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Beyköy beldesi Uğur köyü mevkisinde köylere ulaşım sağlanan bağlantı yolunda sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yolda, İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan güzergah, yola düşen toprak ve kaya parçalarının kaldırılmasının ardından açıldı.

Öte yandan yaşanan toprak kayması, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, eğimli arazideki toprağın aşağıya doğru hareket etmesi, bir otomobilin bölgeden geçmesi ve bir otomobilin de durması yer alıyor.