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Düzce'de tır dorsesindeki balata yangını itfaiye söndürdü, dorsede hasar oluştu

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Düzce'de tır dorsesindeki balata yangını itfaiye söndürdü, dorsede hasar oluştu
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Kaynaşlı mevkisinde tırın dorsesinin balatalarında yangın çıktı. Sürücünün ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, dorsede hasar oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun İstanbul istikameti Kaynaşlı mevkisinde Z.Ü. idaresindeki tırın dorsesinin tekerleklerindeki balatalarda yangın çıktı.

Durumu fark ederek aracını güvenlik şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye personeli sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.

Kaynak: AA
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