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Düzce'de TIR'a arkadan çarpan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de, TIR'a arkadan çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki Yavuz Selim Aşıkoğlu (26) hayatını kaybetti, sürücü Barış Döldöş yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolunun Düzce Gölyaka Sapağı mevkinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Barış Döldöş idaresindeki 34 EVP 760 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne seyreden Fatih Polat yönetimindeki 34 EOD 466 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Yavuz Selim Aşıkoğlu hayatını kaybetti, sürücü Barış Döldöş ise hafif yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Yavuz Selim Aşıkoğlu'nun cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gölyaka Ankara Düzce Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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