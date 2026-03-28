Düzce'de tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Cumayeri ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
Avlayan köyünde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ömer Ürer