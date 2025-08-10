Düzce'de Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu 4 İşçi Yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 mevsimlik işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sarıkaya köyünde Ufuk Y. yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Ufuk Y. ile birlikte patpatta bulunan Ali, Melek ve Kibar Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel