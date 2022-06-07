Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Haberler

Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü Düzce'nin Yığılca ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Düzce'nin Yığılca ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Karakaş köyü Yukarıdağ mevkisindeki bahçesine gitmek için dün akşam tarım aracıyla evden ayrılan Muhammet Yalçın'dan (23) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede arama yapan ekipler, Yalçın'ın kullandığı aracın şarampole devrildiğini tespit etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Gökhan Alkan - Güncel Muhammet Yalçın Düzce Güncel Haberler

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