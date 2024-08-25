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Düzce'de tarım aracı devrildi: 3 yaralı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İsmail Tuncel yönetimindeki tarım aracı Ahmetçiler Mahallesi Erencük mevkisinde 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada aracın sürücüsü ile Meliha Tuncel ve Suzan Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Yığılca Tarım Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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