Düzce'de Tarım Aracı Devrildi: 2 Yaralı
Yığılca ilçesinde meydana gelen kazada 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki tarım aracı, Çukurören köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki D.K, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.