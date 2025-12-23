Haberler

Taksinin park halindeki otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada

Güncelleme:
Düzce'de Y.A. isimli sürücünün kontrolünü kaybettiği taksi, park halindeki bir araca çarparak devrildi. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, kaza bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Körpeşler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Y.A.'nın kontrolünü yitirdiği 81 T 1009 plakalı taksi, yol kenarında park halinde bulunan 34 YZC 85 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, yol ortasına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Y.A.'nın kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Araçlarda hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel





